نجم بريطاني في سباق الدراجات يغادر فريق إنيوس نهاية الموسم

أعلن فريق "إنيوس" للدراجات الهوائية في بيان اليوم الخميس أن متسابقه البريطاني كريس فروم بطل طواف فرنسا أربع مرات، سيترك الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وقال مدير عام الفريق، ديف بريلسفورد: "ينتهي عقد كريس الحالي في ديسمبر المقبل، واتخذنا الآن قرارا بعدم تمديده، أصدرنا هذا الإعلان بصورة مبكرة عن المعتاد لوضع حد للتكهنات ومساعدة الفريق على التركيز على

السباقات المقبلة".وقال فروم، الذي تعرض لحادث خطير في العام الماضي قبل عودته للسباقات مطلع العام الحالي، إنه يركز اهتمامه حاليا على السعي لتحقيق الفوز باللقب الخامس في طواف فرنسا مع فريقه الحالي.وأضاف المتسابق البريطاني "أمضيت عقدا استثنائيا مع الفريق، وحققنا سويا الكثير من الإنجازات ودائما سأعتز بذكرياتي معه".وأضاف فروم، الذي فاز أيضا بسباق إيطاليا للدراجات في 2018، وسباق إسبانيا في 2017: "أتطلع إلى تحديات مثيرة جديدة بينما أنتقل إلى المرحلة التالية من مسيرتي المهنية".وتوج فروم (35 عاما) المولود في كينيا، بلقب طواف فرنسا (أهم وأشهر سباقات الدراجات)، في أعوام 2013، و2015، و2016، و2017، ويفصله بذلك فوز واحد عن معادلة الرقم القياسي وهو خمسة ألقاب، والذي سبقه إلى تحقيقه كل من جاك أنكيتل، وإيدي ميركش، وبرنار إينو، وميجيل أندورين.