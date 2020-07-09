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عودة الجماهير الهولندية للملاعب

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أعلن  الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن استئناف منافسات الدوري في سبتمبر المقبل بحضور الجماهير بنسبة 15 - 35% من سعة الملاعب لكنه لن يسمح لمشجعي الفرق الزائرة بالدخول.
وأصدر الاتحاد الهولندي للعبة اليوم الخميس، كتيبا من 80 صفحة يتضمن الإجراءات التي سيتبعها لعودة النشاط بعد إلغاء الموسم السابق بسبب جائحة فيروس .

وسيتعين على المشجعين الابتعاد لمسافة 1.5 متر عن بعضهم البعض وارتداء الكمامات وشراء المشروبات من باعة جائلين في المدرجات بدلا من الاصطفاف أمام أكشاك بيع الأغذية والمشروبات.
وقال الاتحاد الهولندي: "لخلق مساحات التباعد المطلوبة سيتم السماح بشغل نسبة معينة من المقاعد في كل ملعب، السماح بعدد محدود من الجماهير خطوة أولى نحو امتلاء المدرجات في وقت لاحق، إنها خطوة تدريجية للأمام. الهدف بالطبع العودة للعب مجددا أمام مدرجات ممتلئة. لا شيء أجمل من مشاهدة الجماهير في المدرجات وهي تؤازر طرفي اللقاء".
وتوقفت مسابقات كرة القدم في هولندا في مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا، وتم حظر النشاط مبدئيا حتى سبتمبر، لكن الحكومة رفعت هذا الحظر الشهر الماضي.
 
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