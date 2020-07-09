نجم ريـال مدريد يخضع لمسحة كورونا الثانية

خضع البرازيل فينيسيوس جونيور لاعب ريـال مدريد الإسباني، إلى مسحة كورونا الثانية اليوم الخميس، بسبب عدم وضوح العينة الأولى التي تم إجراؤها للاعب، قبل أن يطلب زين الدين زيدان المدير الفني للريـال إجراء مسحة ثانية للاعب.

وأظهر العينة سلبية اللاعب لفيروس كورونا المستجد.

وقرر المدير الفني زيدان، انضمام اللاعب إلى القائمة الخاصة بالفريق الملكي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني.

ويحتل الريـال صدارة ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة من 34 لقاء، فيما يحل

زيدان المدير الفني للريـال إجراء مسحة ثانية للاعب.وأظهر العينة سلبية اللاعب لفيروس كورونا المستجد.وقرر المدير الفني زيدان، انضمام اللاعب إلى القائمة الخاصة بالفريق الملكي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني.ويحتل الريـال صدارة ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة من 34 لقاء، فيما يحل برشلونة وصيفًا بـ 76 نقطة من 35 مباراة.

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