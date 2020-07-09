السبكي رئيسا لقطاع كرة اليد بالزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الدكتور باسم السبكي رئيسا لقطاع كرة اليد بالنادي باستثناء الفريق الأول.

وأشاد مجلس إدارة النادي بإمكانات السبكي والجهد الذي بذله فى تحقيق البطولات مع كوماندوز اليد في الفترة الماضية.

كان نادي الزمالك، قد حصل على توقيع اللاعب عمر الوكيل الشهير بـ بكار" نجم الأهلي، بتعاقد لمدة موسمين، وسبق للاعب التمثيل الدولي مع منتخب بلاده باللعب في مركز الجناح.



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