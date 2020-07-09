فهد المولد يروي تفاصيل أزمته مع اتحاد جدة

كشف فهد المولد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة تفاصيل ازمته مع إدارة النادي.

ونشر المولد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. جاء الوقت اللي أوضح فيه موقفي من الإشكالية التي أخذت أبعاد حقيقة استغربها من بعض الأحبة من جمهور الاتحاد الغالي.

تعلمون أن "الوفاء" عملة نادرة في هذا الزمن ولأني اعتبر نفسي وبكل فخر (ابن هذا النادي العظيم بتاريخه ورجالاته وجماهيره الغالية على قلبي) فلم أتجرأ يوماً على تقديم شكوى أو مظلمة ضد النادي الذي اعتبره "بيتي الثاني" ولم أساوم يوماً عليه أو أفضل عروضاً أتيحت لي في أسوأ ظروف الكيان كل ذلك من دافع حب وعشق لهذا الكيان الشامخ ، وليست من أخلاقياتي مفاضلة (الاتحاد) مع أي نادي آخر مع احترامي للجميع ، ولكن مع كل ذلك أود توضيح بعض الأمور والملابسات الأخيرة لأني صاحب الشأن، ومن حق الجماهير علي أن تعرف الحقيقة وتفاصيلها مني شخصياً.

نعم أنا لي مستحقات متأخرة تجاوزت ال 20 مليون ريال ولي عدة سنوات أطالب بها فأنا إبن النادي وكنت أنتظر من الادارة حفظ حقوقي كغيري من اللاعبين المحترفين الذين يشتكون لمجرد رواتب وتصبح قضايا في لجان فض المنازعات داخلياً وخارجياً ويأخذون حقوقهم من خلال تشويه النادي بهذه القضايا .

ولأني أعي معنى الوفاء للكيان وجماهيره الغالية أنتظرت سنوات من الوعود التي لا تتوقف وكل مرة أعشم نفسي وأصبرها لعل وعسى ، حتى ضاقت عليّ لدرجه لا أحد يتحملها وكل مرة أتلقى وعود لاتفي بالحصول على مستحقاتي.

لم أتقدم بشكوى طوال مسيرتي مع النادي اللي أحبه وأعشقه ولم يخرج لي أحد من الادارة للتفاهم حول الأمر وحل الموضوع ودياً، ولكن كل ذلك لم يحصل. وعليه بدل تقديم شكوى أعلنت رفضي للتعامل غير الاحترافي وغير الانساني من الادارة بطريقتي الخاصة والتي ربما لم تعجب البعض ومتأكد

أنها ستعجبهم لو تعاملوا مع وعود الادارة المستمرة دون مصداقية مثلما شنوا علي حملاتهم المغرضة والمعروف أصحابها وأهدافهم وأجندتهم التي يعملون من خلالها .البيان الذي أصدرته الادارة احترمه كما احترم الجميع ، ولكن أتمنى أن يحرصوا على حفظ مستحقاتي كما فعلوا مع بعض زملائي اللاعبين، ولم يصدروا بيان بحقهم في الختام: مازلت أقدر إدارة الأستاذ أنمار الحائلي واحترم الكيان وجماهيره ولكن إعلاني للرفض بهذه الطريقة يؤكد أنني صبرت عليهم وتحملت كثيرا وماعاد عندي طاقة اتحمل مواعيد لها سنوات وادارة أنمار عارفه كل شيء .وأسال الله للكيان الاتحادي وجماهيرة العمر المديد من الافراح والانجازات في المستقبل وأرجو من الجميع تقبل هذه الحقيقة دون خوض تفاصيلها الدقيقة واتركوا اللي في القلب في القلب فمازلت عاشق مثلكم ولن أتأخر عن خدمة النادي طالما هناك احترام للعقود وتقدير للجهود".وكانت إدارة نادى اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلى أعلنت عن توقيع عقوبة علي اللاعب فهد المولد بعدما غادر معسكر الفريق بمدينة أبها بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة لدى إدارة النادى، حيث طالب بالحصول عليها قبل الانتظام في تدريبات الفريق.وأكدت إدارة الاتحاد في بيان رسمي أنه تم سدد كافة المستحقات المالية والرواتب لكل اللاعبين قبل انطلاق معسكر الفريق في منطقة عسير.