الكاف: إجراء ٥ تبديلات على ٣ مرات في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، الاتحادين المصري والمغربي، بنظام إجراء التبديلات الخمسة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وقرر الكاف إجراء التبديلات الخمسة على ٣ مرات، لتقليل إمكانية تعطيل سير اللعب خلال مباريات نصف النهائي.

والجدير بالذكر أن الكاف قرر إقامة نصف النهائي في دوري الأبطال والكونفيدرالية من مباراة واحدة فقط على أن يتم تحديد البلد المستضيف خلال أيام.



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