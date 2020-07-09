الأوليمبية الدولية تعاقب لاعب رفع الأثقال التركي ميتي بيناي بسبب المنشطات

أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس قرارا بمعاقبة لاعب رفع الأثقال التركي ميتي بيناي ، 35 سنة، الذي شارك في منافسات رفع الأثقال للرجال وزن 69 كجم في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 ، والذي احتل فيه المرتبة السادسة، وذلك بعد إعادة تحليل عينات "بيناي" من مشاركته في لندن 2012 ، حيث ثبت

إيجابية تعاطه للمادة المحظورة "ستانوزولول".وجاء نص القرار كالتالي:- بناء على أنه تم العثور على أنه ارتكب انتهاكًا لقاعدة مكافحة المنشطات وفقًا لقواعد IOC لمكافحة المنشطات المطبقة على ألعاب لندن عام 2012 .- تم استبعاده من المنافسات التي شارك فيها في دورة لندن 2012 ، رفع الأثقال للرجال وزن 69 كجم ، والذي احتل فيه المرتبة السادسة وحصل على شهادة.- تم سحب الشهادة التي حصل عليها، وهو مُطالب بإعادتها.- يُطلب من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تعديل نتائج الحدث المذكور وفقًا لذلك والنظر في أي إجراء آخر ضمن اختصاصه.- مطالبة اللجنة الأولمبية التركية التنفيذ الكامل لهذا القرار، ومطالبتها بتولي إعادة الشهادة الممنوحة للاعب إلى اللجنة الأولمبية الدولية في أقرب وقت ممكن.- القرار يدخل حيز التنفيذ على الفور