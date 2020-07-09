الأوليمبية الدولية تعاقب لاعب رفع الأثقال التركي ميتي بيناي بسبب المنشطات

أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس قرارا بمعاقبة لاعب رفع الأثقال التركي ميتي بيناي ، 35 سنة، الذي شارك في منافسات رفع الأثقال للرجال وزن 69 كجم في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 ، والذي احتل فيه المرتبة السادسة، وذلك بعد إعادة تحليل عينات "بيناي" من مشاركته في لندن 2012 ، حيث ثبتإيجابية تعاطه للمادة المحظورة "ستانوزولول".
وجاء نص القرار كالتالي:
- بناء على أنه تم العثور على أنه ارتكب انتهاكًا لقاعدة مكافحة المنشطات وفقًا لقواعد IOC لمكافحة المنشطات المطبقة على ألعاب لندن عام 2012 .
- تم استبعاده من المنافسات التي شارك فيها في دورة لندن 2012 ، رفع الأثقال للرجال وزن 69 كجم ، والذي احتل فيه المرتبة السادسة وحصل على شهادة.
- تم سحب الشهادة التي حصل عليها، وهو مُطالب بإعادتها.
- يُطلب من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تعديل نتائج الحدث المذكور وفقًا لذلك والنظر في أي إجراء آخر ضمن اختصاصه.
- مطالبة اللجنة الأولمبية التركية التنفيذ الكامل لهذا القرار، ومطالبتها بتولي إعادة الشهادة الممنوحة للاعب إلى اللجنة الأولمبية الدولية في أقرب وقت ممكن.
- القرار يدخل حيز التنفيذ على الفور
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