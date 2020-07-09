شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف مفاوضات تجديد عقده: ميسي يضغط على الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نُشر تقرير صحفي إسباني، حول قرار ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، بتجميد مفاوضات تمديد عقده مع النادي الكتالوني، خاصة بعد الأخبار التي ترددت مؤخراً أنه يرفض تجديد عقده بعد توجيه اللوم له في بعض الإخفاقات التي يتعرض لها الفريق.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن السبب وراء قطع ميسي مفاوضات تمديد عقده، هو رغبته في الضغط على إدارة النادي، خاصة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، لضخ دماء جديدة بالفريق في فترة الانتقالات، من أجل المنافسة على الألقاب وخاصة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن أسطورة الفريق الأرجنتيني لا ينوي الرحيل عن الفريق وإنما تأجيل المحادثات المتعلقة بتجديد عقده، للضغط على إدارة النادي الكتالوني.

وينتظر عشاق برشلونة قرار ميسي، بتجديد عقده، والذي لم يحسم موقفه حتى الأن على الرغم من أن العقد سينتهي في صيف 2021 مع برشلونة.

جدير بالذكر أن برشلونة تغلب على إسبانيول بهدف دون رد، ليواصل الضغط على ريال مدريد، الذي يستعد لمواجهة ألافيس.

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