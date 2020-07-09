شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: هازارد جاهز لمواجهة آلافيس.. ولا أتابع برشلونة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية البلجيكي إيدين هازارد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدًا الجمعة في إطار منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الأمور دائما مُعقدة ضد ألافيس، ونعرف وضعه، ونعلم أنه لا توجد مباريات سهلة، لكننا مستعدون لمواصلة ما نقوم به، وستكون مباراة صعبة».

وأضاف: «الفوز بالليجا؟ لا يمكن أن نتحدث عما يمكن أن يحدث، تركيزنا كله على مباراة الغد، وسيكون الأمر صعبًا، وبمثابة نهائي آخر، وسنرى ما سيحدث في النهاية».

وتابع: «يوفيتش؟ بما أننا لا نريد المخاطرة به فهو ليس معنا، وآمل أن يعود مرة أخرى قريبًا، وصحيح أنه ليس سعيدًا خاصة مع إصابته، لكنه لاعب جيد جدًا، ومهاجم يُسجل الأهداف، لكنه لم يلعب كثيرًا، وسنعتمد عليه في العام المقبل أيضًا، وأعرف أن هناك الكثير من المناقشات حوله، لكنه لاعب جيد».

وعن غياب فينيسيوس، أجاب: «أخبرني الطبيب أن الفحص الخاص بفيروس كورونا تم بشكل خاطئ، وسيتم إعادته، وبعد ظهر اليوم ستكون النتيجة، وفي بعض الأحيان تحدث أخطاء، وحين تحدث مثل هذه الأشياء لا يمكن للاعب التدرب، وآمل ألا يكون هناك شيء خطر ويكون معنا غدًا».

واستكمل: «هازارد يشعر بإزعاج، ولم يتعرض لانتكاسة، وتدرب معنا بشكل طبيعي، وآمل أن يكون معنا في المباريات الأربع المتبقية وفي دوري الأبطال».

وزاد مدرب الريال: «هازارد يريد أن يكون معنا، وليس خائفا، والانزعاج أمر طبيعي بعد المباراة أو التدريب القوي، وهو يريد مساعدة الفريق وسيكون معنا غدًا».

وأوضح: «مارسيلو لديه إصابة صغيرة، وهي السبب في غيابه عن المران، وسنرى التفاصيل حيث سيخضع للرنين المغناطيسي غدًا».

وعن خاميس رودريجيز، علق: «تعلمون ما حدث ولن أضيف شيئا، فما يحدث بيننا في غرفة الملابس يبقى هناك، وسترون القائمة المستدعاة للمباراة، وهنا كل اللاعبين جاهزين للعب».

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وبسؤاله عن متابعة برشلونة، أجاب: «أتابع جميع المباريات، لأنني أحب كرة القدم، لكنني لا أفكر في الطريقة التي يلعب بها المنافسون».

واستكمل: «أسينسيو بخير، ويتدرب بشكل جيد ويُفكر في المباريات التي تنتظرنا، وعلينا الهدوء معه، مثل أي لاعب يتعرض لإصابة قوية مثله، وبشكل عام هو سعيد وحالته البدنية جيدة».

وعن تجديد عقود اللاعبين، علق زيدان: «هناك 4 لاعبين تنتهي عقودهم قريبًا والجميع يعرفوهم، لكن نقاشات التجديد تبقى داخل النادي، وسنرى ما سيحدث بنهاية الموسم».

واختتم: «فاران تعافى تماما وسيكون معنا غدًا، وعادة لا أحب المخاطرة باللاعبين، لكنه جاهز تماما للعب والمشاركة».