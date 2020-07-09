شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مانويل بيليجريني مدربًا لريال بيتيس حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، تعيين التشيلي مانويل بيليجريني، مدريأ فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من بداية الموسم المقبل حتى 2023.

ويمتلك بيليجريني خبرة كبيرة في الكرة الأوروبية حيث سبق وقاد العديد من الفرق الكبرى، أبرزها ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، مالاجا الإسباني، فياريال الإسباني، بالإضافة إلى العديد من الفرق في قارة أمريكا الجنوبية أبرزها ريفر بلات، وكانت أخر محطاته مع وستهام يونايتد الإنجليزي، الذي رحل عنه شهر ديسمبر من العام الماضي.

ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» برصيد 41 نقطة، مبتعدا بفارق مريح عن الأندية التي تتصارع على الهبوط قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.