شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الزمالك حصل بالفعل على توقيع هذا اللاعب الدولي من الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة عن توقيع نادي الزمالك مع لاعب من النادي الأهلي، مضيفًا أنه لاعب دولي يلعب لمنتخب مصر.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»: «البعض قال أن هناك صفقة كبيرة حصل عليها الزمالك من النادي الأهلي.. نعم هناك لاعب دولي انضم من الزمالك إلى الأهلي ووقع بالفعل وكل الإجراءات انتهت.. اللاعب هو عمر بكار لاعب كرة اليد، وهو لاعب جيد جدا ومكسب كبير لنادي الزمالك».