شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة من برشلونة والهبوط.. جماهير إسبانيول للاعبين: أنتم عار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قامت مجموعة من مشجعي فريق إسبانيول بتعليق لافتات ضد اللاعبين في منشآت النادي بعدما هبط الفريق حسابيا لدوري الدرجة الثانية الإسباني، عقب الهزيمة أمام برشلونة على ملعب كامب نو (0-1) الأربعاء في الليجا.
وشاركت مجموعة (لا خوبينيل)، التي تعد واحدة من قطاعات مشجعي النادي الكتالوني، صورا لبعض اللافتات التي تم تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحملت اللافتات عبارات مثل «أنتم عار على 120 سنة من التاريخ»، و«أغلقوا الأبواب عقب رحيلكم»، و«لم يعد مُرحبا بكم».
وهناك حالة من خيبة الأمل الشديدة من جانب مشجعي إسبانيول بسبب الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد 26 عاما من المنافسة في دوري الأضواء، وسيقدم النادي مؤتمرا صحفيا في نهاية الموسم.
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