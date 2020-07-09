شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته على مجموعتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الجهاز الفني والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، مرانه اليوم الخميس، على مجموعتين، حيث تدربت الأولى في السابعة والنصف صباحا، بينما بدأت الأخرى تدريبها في الثامنة والنصف صباحا، وسط اجراءات احترازية شديدة في النادي.
يأتي قرار كارتيرون قبل سفر الفريق لبرج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المقرر بعد استئناف الفريق تدريباته عقب العودة بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.
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