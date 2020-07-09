شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عينة كريم بامبو إيجابي كورونا.. وحسمنا صفقتين جديدتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، إن كريم بامبو لاعب وسط الفريق، نتائج عينة مسحة كورونا جاءت إيجابية، مشيراً إلى أن هناك إجراءات احترازية شديدة في النادي وأيضا للفريق خاصة وأن المعسكر سينطلق صباح الخميس.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: «سوف يتم إجراء مسحات طبية بشكل متواصل للاطئمنان على جميع اللاعبين، عينة كريم بامبو إيجابي كورونا، عواد نتائج المسحة الثانية والثالثة سلبية».

وواصل: «نحن جاهزون في أي وقت لاستعادة الثنائي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، ننتظر موقف الطيران ونتواصل مع وزير الشباب والرياضة ونشكره على ما قدمه من مساعدات تخص عودة فرجاني ساسي».

وأكمل: «وفقا للقياسات الطبية والبدنية، هناك اطمئنان من جانب كارتيرون على حالة جميع اللاعبين رغم عدم تدربهم لـ4 أشهر، كان هناك التزام بالتدريبات المنزلية، وكارتيرون يجهز لهم برنامج بدني قوي خلال المعسكر».

وأضاف: «كارتيرون اختار 7 لاعبين من قطاع الناشئين للتواجد في المعسكر المقبل».

ومن جانبه قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: «لقد قمنا بالفعل بحسم صفقتين بجانب وجود صفقات أخرى قيد الحسم، حتى لو لم ننته منها، فلا يوجد أي مشكلة نمتلك قوام جيد من اللاعبين ينقصه بعض المراكز فقط».

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وتابع: «لا يوجد هناك أي قرار بعد يخص الاستغناء عن أي لاعب في الوقت الحالي، سواء أوناجم أو غيره، وأيضا فيما يخص مراكز الدفاع، نحن بحاجة للاعب أخر وبالتالي لن نستغني عن أحد».