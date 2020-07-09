شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أسرع لاعب يشارك في تسجيل 100 هدف مع ليفربول في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل النجم المصري محمد صلاح، تحطيمه الأرقام القياسية مع فريقة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ «الريدز» يشارك في تسجيل وصناعة 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

ورفع صلاح رصيده إلى 73 هدفا و27 مساهمة بصناعة أهداف في 104 مباراة، كما صار الرابع الذي يحقق هذا الإنجاز مع الريدز، ووصلت مساهمات مايكل أوين الـ 100 في 148 مباراة، وروبي فاولر في 159 مباراة وستيفن جيرارد في 212 مباراة كما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في 2020 بالدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف.

ويواصل صلاح منافسته على لقب الهداف إذ رفع رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي هداف الموسم الجاري.

وتحت قيادة يورجن كلوب في جميع المسابقات، سجل صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو 250 هدفا بقميص الريدز بواقع 94 هدفا للمصري و79 للسنغالي و77 للبرازيلي.