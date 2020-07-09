شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يطارد «فاردي» على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مطاردة جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد فريقه للفوز على برايتون 3-1 بتسجيله هدفين وصناعة آخر.

وصعد محمد صلاح إلى المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي البريميرليج لهذا الموسم برصيد 19 هدفًا ويبتعد بثلاثة أهداف عن جيمي فاردي المتصدر برصيد 22 هدفًا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم كالتالي:

1- جيمي فاردي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفًا

2- بيير إيمريك أوباميانج.. 20 هدفًا

3- محمد صلاح.. 19 هدفًا

4- داني إينجز.. 18 هدفًا

5- سيرجيو أجويرو.. 16 هدفًا

6- ساديو ماني.. 16 هدفًا

7- راؤول خيمينيز.. 15 هدفًا

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8- ماركوس راشفورد.. 15 هدفًا

9- أنتوني مارسيال.. 15 هدفًا

10- تامي أبراهام.. 14 هدفًا

11- رحيم ستيرلنج.. 14 هدفًا

12- هاري كين.. 13 هدفًا.