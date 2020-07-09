شكرا لقرائتكم خبر عن في انتظار نتيجة المسحة الطبية.. «فايلر» يتابع مران الأهلي من خارج الملعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متابعة مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، تابع فايلر، مران الفريق من خارج الملعب، بصحبة توماس بينكيل مخطط الأحمال، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الثنائي أمس، بعد عودتهما من سويسرا.
وأجرى الأهلي المسحة الطبية الثالثة أمس، وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والضوابط والإجراءات الاحترازية.
وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران الفريق وعقد محاضرة في بداية المران لشرح البرنامج التدريبي والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التي يقوم الفريق بتنفيذها.
ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.
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