شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يشارك في مران الأهلي الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام.

وكان الشيخ قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس، بسبب كدمة في الظهر، فيما انتظم اليوم في مران الفريق.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.