شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: رمضان صبحي وصالح جمعة لم يوقعا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن رمضان صبحي وصالح جمعة لم يوقعا للزمالك.
وأضاف شوبير: «هناك مفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد والأرقام كانت بعيدة في وقت سابق حيث طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين دولار فيما عرض الأهلى 2 مليون دولار ونصف، ولكن بعد مفاوضات الأمس الأرقام قربت جدا».
وكثف مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم في هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحى المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلى في حسم مصير اللاعب الذي تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى.
ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في حسم الصفقة لتنفيذ مطلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالابقاء على اللاعب، ويرغب الأهلى في الانتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادى الأنجليزى المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح «المزاد» على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحى الذي سبق وأعلن أنه سيبقى في الأهلى لو لم يتلقى عرضاً من دورى قوى في أوروبا.
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