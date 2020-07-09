شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: رمضان صبحي وصالح جمعة لم يوقعا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن رمضان صبحي وصالح جمعة لم يوقعا للزمالك.

وأضاف شوبير: «هناك مفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد والأرقام كانت بعيدة في وقت سابق حيث طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين دولار فيما عرض الأهلى 2 مليون دولار ونصف، ولكن بعد مفاوضات الأمس الأرقام قربت جدا».

وكثف مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم في هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحى المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلى في حسم مصير اللاعب الذي تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في حسم الصفقة لتنفيذ مطلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالابقاء على اللاعب، ويرغب الأهلى في الانتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادى الأنجليزى المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح «المزاد» على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحى الذي سبق وأعلن أنه سيبقى في الأهلى لو لم يتلقى عرضاً من دورى قوى في أوروبا.