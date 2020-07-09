- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوليمور: على ليفربول أن يضم تراوري وخيمينيز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
أشار اللاعب السابق ستان كوليمور إلى أنه يجب على نادي ليفربول أن يتطلع إلى ضم كل من أداما تراوري وراوول خيمينيز من فريق وولفرهامبتون خلال انتقالات الصيف.
وقال كوليمور: "يجب أن يكون لدى ليفربول لاعبين من وولفرهامبتون على قائمة أهدافه هذا الصيف، راوول خيمينيز وأداما تراوري".
وأضاف: "جودة تراوري واضحة، وخيمينيز رائع في منطقة الجزاء، يهاجم بشكل جيد للغاية. يمكنه تقديم منافسة حقيقية لـ فيرمينو في ملعب أنفيلد".
كلام كوليمور جاء في حين يرتبط ثنائي وولفرهامبتون بأندية أوروبية عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوليمور: على ليفربول أن يضم تراوري وخيمينيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.