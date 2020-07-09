كوليمور: على ليفربول أن يضم تراوري وخيمينيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

أشار اللاعب السابق ستان كوليمور إلى أنه يجب على نادي ​ليفربول​ أن يتطلع إلى ضم كل من أداما ​تراوري​ وراوول ​خيمينيز​ من فريق وولفرهامبتون خلال انتقالات الصيف.

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وقال كوليمور: "يجب أن يكون لدى ليفربول لاعبين من وولفرهامبتون على قائمة أهدافه هذا الصيف، راوول خيمينيز وأداما تراوري".

وأضاف: "جودة تراوري واضحة، وخيمينيز رائع في منطقة الجزاء، يهاجم بشكل جيد للغاية. يمكنه تقديم منافسة حقيقية لـ فيرمينو في ملعب أنفيلد".

كلام كوليمور جاء في حين يرتبط ثنائي وولفرهامبتون بأندية أوروبية عديدة.