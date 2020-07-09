جيوفاني سيميوني: أحلم باللعب لأتليتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

إعترف مهاجم نادي ​كالياري​ الإيطالي ​جيوفاني سيميوني​ أنه يحلم باللعب لنادي ​أتليتيكو مدريد​ في المستقبل، بغض النظر عن تواجد والده دييغو هناك.



وقال سيميوني في حديث لشبكة إي اس بي أن عن الموضوع :"أريد ذلك أكثر من أي شيء آخر، هذا لأنني كنت أحلم بذلك منذ الصغر، بالتأكيد سأذهب إلى هناك يوماً ما".

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وتابع :"والدي يردبهم، لكن حتى إن لم يكن هناك أود الذهاب لأنني أحلم بذلك منذ أن كنت طفلاً وهذا ما أريده".

وواصل :"لا أزال أتمنى أن يدربني والدي يوماً ما، حتى إن كان ذلك الأمر صعب".

وكشف سيميوني الإبن أن مواطنه غونزالو هيغواين هو قدوته في كرة القدم وقال :"هيغواين هو قدوتي دون شك، أحب كيف يتحرك خارج منطقة الجزاء".

وأضاف :"عندما يلعب يوفنتوس أشاهدهم لأرى كيف يتحرك البيبيتا".