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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيوفاني سيميوني: أحلم باللعب لأتليتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
إعترف مهاجم نادي كالياري الإيطالي جيوفاني سيميوني أنه يحلم باللعب لنادي أتليتيكو مدريد في المستقبل، بغض النظر عن تواجد والده دييغو هناك.
وقال سيميوني في حديث لشبكة إي اس بي أن عن الموضوع :"أريد ذلك أكثر من أي شيء آخر، هذا لأنني كنت أحلم بذلك منذ الصغر، بالتأكيد سأذهب إلى هناك يوماً ما".
وتابع :"والدي يردبهم، لكن حتى إن لم يكن هناك أود الذهاب لأنني أحلم بذلك منذ أن كنت طفلاً وهذا ما أريده".
وواصل :"لا أزال أتمنى أن يدربني والدي يوماً ما، حتى إن كان ذلك الأمر صعب".
وكشف سيميوني الإبن أن مواطنه غونزالو هيغواين هو قدوته في كرة القدم وقال :"هيغواين هو قدوتي دون شك، أحب كيف يتحرك خارج منطقة الجزاء".
وأضاف :"عندما يلعب يوفنتوس أشاهدهم لأرى كيف يتحرك البيبيتا".
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