وفاة المهاجم السنغافوري رحيم جراء حادث دراجة نارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب حافظ رحيم مهاجم ​سنغافورة​ السابق توفي عن عمر 36 عاما، بعد حادث دراجة نارية مرعب، وقع في تامبينيس في سنغافورة.



بدأ رحيم، الذي لديه 3 أولاد، مسيرته المهنية مع جيلانج يونايتد قبل أن ينتقل للعب مع سينغافورة آرمد فورسيز في عام 2004.

وشارك في تسع مباريات مع المنتخب السنغافوري من عام 2011 حتى عام 2020.