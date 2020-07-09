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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة المهاجم السنغافوري رحيم جراء حادث دراجة نارية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب حافظ رحيم مهاجم سنغافورة السابق توفي عن عمر 36 عاما، بعد حادث دراجة نارية مرعب، وقع في تامبينيس في سنغافورة.
بدأ رحيم، الذي لديه 3 أولاد، مسيرته المهنية مع جيلانج يونايتد قبل أن ينتقل للعب مع سينغافورة آرمد فورسيز في عام 2004.
وشارك في تسع مباريات مع المنتخب السنغافوري من عام 2011 حتى عام 2020.
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