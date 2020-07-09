- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليسون: صلاح متعطش لتسجيل المزيد من الأهداف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
لفت الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى أن زميله محمد صلاح "متعطش" لتسجيل الأهداف، وسوف "يقاتل" دائمًا من أجل الحصول على الفرص في منطقة الجزاء، حيث لا يواجه حارس مرمى ليفربول أي مشكلة في طريقة زميله باللعب.
وقال أليسون: "هذا محمد صلاح، إنه متعطش للمزيد. هو دائما هناك يقاتل من أجل هدف، ومساعدة الفريق في مرحلة الدفاع كذلك. إنه موجود دائمًا للمساعدة في الفوز ببعض المباريات ومستعد للقتال دائمًا من أجل الهدف. إنها وظيفته وهو يحب القيام بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر اليسون: صلاح متعطش لتسجيل المزيد من الأهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.