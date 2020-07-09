اليسون: صلاح متعطش لتسجيل المزيد من الأهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

لفت الحارس البرازيلي ​أليسون​ بيكر إلى أن زميله محمد صلاح "متعطش" لتسجيل الأهداف، وسوف "يقاتل" دائمًا من أجل الحصول على الفرص في منطقة الجزاء، حيث لا يواجه حارس مرمى ​ليفربول​ أي مشكلة في طريقة زميله باللعب.



وقال أليسون: "هذا محمد صلاح، إنه متعطش للمزيد. هو دائما هناك يقاتل من أجل هدف، ومساعدة الفريق في مرحلة الدفاع كذلك. إنه موجود دائمًا للمساعدة في الفوز ببعض المباريات ومستعد للقتال دائمًا من أجل الهدف. إنها وظيفته وهو يحب القيام بذلك".