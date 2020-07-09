فابيانسكي: مباراة نورويتش فرصة عظيمة لنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

يرى حارس مرمى نادي ​ويست هام يونايتد​ ​لوكاس فابيانسكي​ أن فريقه يمتلك فرصة سانحة للفوز على نورويتش سيتي في الجولة القادمة، بعد الهزيمة القاسية على يد بيرنلي بهدف نظيف.

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وقال فابيانسكي في حديث لتلفزيون الفريق الرسمي :"نحن نعرف ما هو وضعنا وليس هناك جدوى للتفكير بمباراة بيرنلي، فالحظ لم يحالفنا".

وتابع :"عندما نضع كل الأمور في خانة واحدة، لم يحالفنا الحظ في إستغلال الفرص التي سنحت لنا".

وواصل الحارس البولندي بالقول :"مررنا بفترات جيدة وسيئة، لكن علينا أن نرى مباراة نورويتش بأنها فرصة عظيمة كي ندعم مركزنا في جدول الترتيب ونبتعد عن ثلاثي القاع، هذا ما سنحاول القيام به".