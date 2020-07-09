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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فابيانسكي: مباراة نورويتش فرصة عظيمة لنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
يرى حارس مرمى نادي ويست هام يونايتد لوكاس فابيانسكي أن فريقه يمتلك فرصة سانحة للفوز على نورويتش سيتي في الجولة القادمة، بعد الهزيمة القاسية على يد بيرنلي بهدف نظيف.
وقال فابيانسكي في حديث لتلفزيون الفريق الرسمي :"نحن نعرف ما هو وضعنا وليس هناك جدوى للتفكير بمباراة بيرنلي، فالحظ لم يحالفنا".
وتابع :"عندما نضع كل الأمور في خانة واحدة، لم يحالفنا الحظ في إستغلال الفرص التي سنحت لنا".
وواصل الحارس البولندي بالقول :"مررنا بفترات جيدة وسيئة، لكن علينا أن نرى مباراة نورويتش بأنها فرصة عظيمة كي ندعم مركزنا في جدول الترتيب ونبتعد عن ثلاثي القاع، هذا ما سنحاول القيام به".
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