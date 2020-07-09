إصابة والدة لانا بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

أعلنت المصارعة لانا عبر حسابها على تويتر أن والدتها نُقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس ​كورونا​.



وقد وضعت في قسم العناية المركزة، وطلبت لانا من متابعيها أن يصلوا من أجلها.

وعلّقت كل من نتاليا وبيلي كاي على التغريدة، متمنين الشفاء لوالدة لانا.