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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة والدة لانا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
أعلنت المصارعة لانا عبر حسابها على تويتر أن والدتها نُقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وقد وضعت في قسم العناية المركزة، وطلبت لانا من متابعيها أن يصلوا من أجلها.
وعلّقت كل من نتاليا وبيلي كاي على التغريدة، متمنين الشفاء لوالدة لانا.
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