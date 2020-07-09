زيدان: اللقب لم يحسم بعد نحن بانتظار نتيجة فينيسيوس وهازارد بخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

تحدث المدير الفني الفرنسي لفريق ​ريال مدريد​ الاسباني، زين الدين ​زيدان​ في المؤتمر الصحفي عن لقاء فريقه القادم امام ديبورتيفو الافيس في ​الليغا​.



وقال زيدان عن لقب الليغا:" حتى الآن نحن لم نحقق شيء، نحن نفكر في مباراة يوم غد فقط وستكون صعبة مثل باقي المباريات، حتى الان لم ينته اي شيء ولدينا نهائي جديد امام الافيس."

واضاف زيدان:" ​إيدين هازارد​ يُعاني من إنزعاج في كاحله وليست إصابة هُناك فرق، لقد تدرب معنا بشكل طبيعي وآمل أن يتواجد معنا في المباريات المتبقية من الليغا وفي ​دوري أبطال أوروبا​."

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وتابع زيدان:" ​يوفيتش​ غير سعيد بالأشياء التي تحدث لهُ، أنه مهاجم رائع للغاية وصحيح أنه لم يلعب كثيراً ولكنه شاب ونحن نعتمد عليه، الأشياء التي حدثت لهُ لن تغيير من فكري إتجاهه."

وأكمل زيدان:"لا يوجد شيء، بعد أن نحصل على النتيجة الطبية وآمل أن تكون سلبية سوف يتواجد معنا ​فينيسيوس جونيور​ لمُباراة يوم غد، بعض الأحيان تحدث هذه الأشياء."

واردف زيدان:" ​مارسيلو​ لديه إصابة طفيفة ولهذا السبب لم يتدرب معنا، سوف نرى كيف تسير الأمور، لدي تشكيلة مثالية من اللاعبين وسوف أختار اللاعبين الذين سوف يشاركون يوم غد ولن أقول من سيلعب."

وتحدث زيدان بخصوص ​جايمس​ قائلا:" أنت تعرف ما حدث ولا يوجد شيء آخر يمكن أن نقوله، ما يحدث سوف يبقى في الداخل، بينما أسينسيو بخير ولكن كما هو الحال دائماً لقد تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب كثيراً، لكنه يتدرب بشكل جيد وبإنتظام وهو جاهز دائماً لجميع المباريات، نحن نتعامل معه ببطء كما هو الحال مع الجميع عندما يتعرضون لإصابة، هو سعيد وبحالة بدنية جيدة، ​رافاييل فاران​ تدرب بشكل طبيعي وهو جاهز تماماً للقاء يوم غد، لا أحب المخاطرة باللاعبين ولكن رافا أصبح جاهز وسوف يكون معنا لقيادة خط الدفاع."

وختم زيدان:" تجديد العقود، حسناً سؤالك جيد ولكن لا يُفترض علي أن أقول ذلك، هُناك أربع لاعبين سوف تنتهي عقودهم ونحن نعلم ذلك ولكن النقاشات لا تزال مُستمرة مع الإدارة وسوف نرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم، سؤالك كان جيداً. "