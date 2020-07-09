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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد موعد إستكمال كأس الإتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس استكمال مسابقتي دوري ابطال آسيا وكأس الإتحاد الآسيوي اعتبارا من أيلول/سبتمبر، بعد تعليقهما منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا.
وأكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني، أن استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، أي إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام شبيه بما سيلجأ إليه الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لاستكمال مسابقتيه للأندية أيضا، أما مباريات أندية شرق القارة، فتنطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر.
وأشار الاتحاد إلى أن المباريات المتبقية من دور المجموعات في دوري الأبطال، حتى الدور نصف النهائي، ستقام "بنظام التجمع من 14 أيلول/سبتمبر ولغاية الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ".
ويستكمل الدور الأول بين 14 أيلول/سبتمبر و24 منه، على أن تقام الأدوار الاقصائية (من ثمن النهائي إلى نصف النهائي) بنظام مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب، وذلك في الفترة بين 26 أيلول/سبتمبر وحتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.
وتقام المباراة النهائية (من جولة واحدة أيضا) في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، على أن يتم تحديد الأمكنة في فترة لاحقة.
أما مسابقة الأندية الثانية، كأس الاتحاد، فيستكمل دور مجموعاتها اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 12 كانون الأول/ديسمبر، ووفق الصيغة نفسها للمسابقة الأم.
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