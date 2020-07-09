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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فونيني لن يشارك في بطولة أميركا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
أكّد نجم كرة المضرب، الايطالي فابيو فونيني، أنه لن يشارك ف بطولة أميركا المفتوحة والتي ستُقام بين الـ31 آب/اغسطس والـ13 من أيلول/ سبتمبر، وذلك كي يحافظ على ركبته التي كاحله بعد خضوعه لعملية جراحية.
ونقلت شبكة سبورت ميديا سيت عن مدربه قائلا: "الهدف من هذا الإجراء، هو كي يكون جاهزا للمشاركة في بطولات روما وباريس ومدريد".
جدير بالذكر، أن فونيني يُصنف في المركز الـ11 عالميًا، ويبقى أفضل تصنيف في مسيرة الإيطالي، المركز التاسع الذي احتله في تموز/يوليو 2019. وهو بقي ضمن العشرين الأوائل في تصنيف المحترفين بشكل متواصل منذ شباط/فبراير 2018.
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