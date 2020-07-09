شكرا لقرائتكم إسبانيا تمنع شركات المراهنات من رعاية الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه الحكومة الإسبانية إلى حظر وضع إعلانات شركات المراهنات على قمصان فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في البلاد بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ال بايس"، يسعى ألبرتو جارزون، وزير شؤون المستهلك في إسبانيا، من أجل تشديد الإجراءات المتعلقة بعقود الرعاية، مع حظر شركات المراهنات من رعاية قمصان الأندية.

وسيطال القرار أندية فالنسيا وألافيس وليغانيس وغرناطة ومايوركا وإشبيلية وأوساسونا وليفانتي، وهي الأندية الثمانية بدوري الدرجة الأولى الإسباني التي تحظى برعاية شركات مراهنات.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيتم حظر إطلاق أسماء شركات المراهنات على الملاعب.