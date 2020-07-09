رياضة | أخيرًا.. تحديد مواعيد استئناف بطولة دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر أخيرًا.. تحديد مواعيد استئناف بطولة دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد استئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد توقفها لقرابة الثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي تسبب في إيقاف وتعطيل عدة بطولات قارية كبرى على مستوي العالم.

وأوضح مسؤولي الاتحاد الآسيوي أن مباريات دوري أبطال آسيا ستستأنف في منطقتين في غرب القارة وشرقها في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، على أن يقام نهائي البطولة من مباراة واحدة مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وستستأنف مباريات البطولة الآسيوية الأولى للأندية أولاً في غرب آسيا في 14 سبتمبر (أيلول) على أن تستأنف مباريات شرق آسيا في 16 أكتوبر (تشرين الأول) وسيتحدد في وقت لاحق مكان إقامة المباريات.

وستقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري كما هو مقرر لها دون تغيير على أن تقام الأدوار التالية وبداية من دور الـ16 من مباراة واحدة وبنظام خروج المغلوب.

وستلعب الفرق على مستوى كل منطقة حتى المباراة النهائية بين بطلي القسمين الشرقي والغربي والتي ستقام في الجزء الغربي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وستعود عجلة القسم الغربي للدوران بأربع مباريات تشارك فيها فرق من الإمارات العربية وإيران والسعودية وأوزبكستان والعراق.

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وستبدأ عودة مباريات القسم الشرقي بمواجهة بين بيرث غلوري الأسترالي وشنغهاي شينهوا الصيني.

وستعود أيضاً مباريات كأس الاتحاد الآسيوي في موقعين بشرق القارة وغربها أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أن يقام الدور النهائي من مباراة واحدة أيضاً في 12 ديسمبر (كانون الأول).

وقال الأمين العام للاتحاد القاري وندسور جون في بيان: "رغم التحديات الحالية فإنه يسعدني رؤية المزيد من التقدم المشجع المتمثل في عودة العديد من بطولات الدوري المحلية إلى النشاط في الملاعب ويأتي إلى جانب هذا توقعات بإمكانية إتمام مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد خلال الأشهر المقبلة".

وتقرر أيضاً إقامة بطولة آسيا تحت 19 عاماً المؤجلة في أوزبكستان ما بين 14 و31 أكتوبر (تشرين الأول) على أن تقام بطولة آسيا تحت 16 عاماً في البحرين ما بين 25 نوفمبر (تشرين الثاني) و12 ديسمبر (كانون الأول).