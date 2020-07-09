رياضة | صلاح يشعل المنافسة على لقب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح يشعل المنافسة على لقب هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول هدفين في لقاء فريقه أمام برايتون في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وجاءت ثنائية الفرعون المصري لتشعل المنافسة على لقب الهداف، حيث أصبح صلاح في المركز الثالث خلف كل من جيمي فاردي وبيير إيميريك أوباميانج.

وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:

1- جيمي فرادي (ليستر سيتي) برصيد 22 هدفا.

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2- بيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) برصيد 20 هدفا.

3- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 19 هدفا.

4- داني إنغز (ساوثهابتون) برصيد 18 هدفا.

5- سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) برصيد 16 هدفا.

6- ساديو ماني (ليفربول) برصيد 16 هدفا.