رياضة | اللجنة الخماسية تجتمع بأندية مطروح والبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر اللجنة الخماسية تجتمع بأندية مطروح والبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاتها مع الأندية بجميع درجاتها، حيث عقدت اليوم اجتماعا مع أندية مجموعة مطروح والبحيرة بالقسم الثالث ، وذلك بمقر الاتحاد ، استمعت خلاله إلى مطالب الأندية واحتياجاتها فيما يتعلق بالمسابقات واللائحة الجديدة.

وحضر الاجتماع عن الأندية، أحمد محمد فاروق عبد المنعم عن نادي سبورتنج، وشريف رمضان ومحمد حامد سويلم عن مركز شباب المعمورة، ومحمود إبراهيم الشافعي عن نادي الترام، وعبد المقصود السيد عن مركز شباب بولين، وطارق رمضان حسن عن مركز شباب القباري، وكريم عادل عبد الصمد عن نادي كوم حمادة، وعاطف سالم عن نادي المصري، وعبد الناصر عبد السلام عن نادي نهضة العامرية، وشعبان مبارك ومصطفى رمضان عن نادي بدر الرياضي، ومحمد أبو خليل عن نادي رشيد، الدكتور محمد عيد ممثلا لنادي السكة الحديد.

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات يوم السبت المقبل بلقاء أندية مجموعتين من القسم الثالث بمقر الاتحاد في اجتماعين منفصلين تنفيذا للاجراءات الاحترازية.