رياضة | كارتيرون يرفض ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع مهاجم بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى كارتيرون، ترشيحات من جانب إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق السماوي، إلا أنه تحفظ على الأمر لامتلاكه عدد وافر في مركزه.

من ناحية أخرى، أبدى مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، رفضهم فكرة رحيل أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأبلغت إدارة النادي، الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق بعدم وجود نية لرحيله سواء خليجيًا أو محليًا، وأنه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

ويأتي رفض إدارة بيراميدز، بسبب أهمية اللاعب داخل الفريق، وبإعتباره واحد من الأعمدة الأساسية للفريق، والتي من الصعب التفريط في خدماته الفنية.

وتمسك الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني للفريق، بخدمات لاعبه ورفض رحيله، خاصةً بعد تلقيه عرضًا من الزمالك، مؤخرًا.