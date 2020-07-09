رياضة | كونتي يُطالب إنتر ميلان بضم نجمي تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر كونتي يُطالب إنتر ميلان بضم نجمي تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن رغبة أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، في الحصول على خدمات جيرو وبالميري ثنائي فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "جول" العالمي، أن كونتي طالب إدارة النيراتزوري بالتعاقد مع ثنائي البلوز من أجل تدعيم صفوف الفريق الإيطالي خلال الموسم المقبل، حيث يأمل المدرب الإيطالي في تدعيم مركز الظهير الأيسر والمهاجم، خاصة الأخير في ظل رغبة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر في الرحيل إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وقال الموقع، بأن إنتر سيقدم عرضًا بقيمة 19 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات للتعاقد مع إيمرسون بالميري الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي، كذلك محاولة الحصول على خدمات مهاجم البلوز جيرو.

ترتيب الدوري الإيطالي :-