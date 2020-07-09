اخبار الرياضه

رياضة | نجم ليفربول يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوزًا عريضًا مساء أمس الأربعاء، على حساب مضيفه برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الممتاز لكرة القدم.

وتمكن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، ليواصل تقدمه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث لم يعد يفصله عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي سوي ثلاثة أهداف فقط.

وأشاد أليسون بيكر، حارس مرمي نادي ليفربول، بزميله صلاح بعدي تسجيله هدفين في شباك برايتون قائلًا :" صلاح دائمًا جائع لتسجيل الأهداف في كل المباريات التي يخوضها الريدز".

وقال حارس الريدز :" صلاح دائمًا يقاتل من أجل تسجيل الأهداف، كما أنه لا يتردد في مساعدة الفريق من الناحية الدفاعية، هو دائمًا ما يُساعد الفريق من أجل الفوز ويبذل قصاري جهده من أجل ذلك".

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح:-

 جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 22 هدف 

بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال 20 هدف 

Advertisements

محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف 

دانى انجز لاعب ساوثهامبتون 18 هدف 

ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف 

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف 

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 15 هدف 

أنتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا