رياضة | نجم ليفربول يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوزًا عريضًا مساء أمس الأربعاء، على حساب مضيفه برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، ليواصل تقدمه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث لم يعد يفصله عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي سوي ثلاثة أهداف فقط.

وأشاد أليسون بيكر، حارس مرمي نادي ليفربول، بزميله صلاح بعدي تسجيله هدفين في شباك برايتون قائلًا :" صلاح دائمًا جائع لتسجيل الأهداف في كل المباريات التي يخوضها الريدز".

وقال حارس الريدز :" صلاح دائمًا يقاتل من أجل تسجيل الأهداف، كما أنه لا يتردد في مساعدة الفريق من الناحية الدفاعية، هو دائمًا ما يُساعد الفريق من أجل الفوز ويبذل قصاري جهده من أجل ذلك".

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح:-