رياضة | دورتموند يُعلن عن سعر سانشو النهائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر دورتموند يُعلن عن سعر سانشو النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن بروسيا دورتموند الألماني أبدى استعداده لرحيل النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن سانشو ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ولكن يعتبر مانشستر يونايتد الإنجليزي الأكثر جدية في رغبته في التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند خفض سعر سانشو إلى 90 مليون جنيه إسترليني بعد أن كان يرغب في الحصول 115على مليون جنيه استرليني في البداية.

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بروسيا دورتموند منح الأندية المهتمة بالتعاقد مع سانشو مهلة أقصاها 10 أغسطس المقبل لإتمام التعاقد مع النجم الإنجليزي البالغ من العمر20 عاماً.