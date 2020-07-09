تقرير.. تمرد وبيان ناري.. الأزمات تلاحق الوداد قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استأنف نادي الوداد البيضاوي المغربي بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، تدريباته استعدادًا للتحديات المقبلة سواء كانت محلية أو قارية، بعد توقف دام لما يقرب من أربعة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الفريق الودادي والذي يتصدر ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق الفتح الرباطي سيكون أمامه تحديًا من العيار الثقيل أملاً بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى بعد نسخة (2017)، والتي شهدت تفوق بطل المغرب على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا في المشهد الختامي.

الوداد سيواجه الأهلي مرة أخرى في دور نصف نهائي، والصعوبة هنا بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مرحلة المربع الذهبي من مباراة واحدة أي لا يوجد فرصة لأي فريق للتعويض بعدما كانت تقام النسخ الماضية في إطار مباراتي ذهاب وإياب.

"كاف" حدد موعدًا مبدئًيا لقمة الأهلي والوداد حيث سيقام اللقاء في سبتمبر المقبل، إلا أن الموعد النهائي بجانب الملعب الذي سيتسضيف اللقاء لم يتحدد حتى هذه اللحظة.

وقبل موقعة نصف النهائي، تعرض الوداد للعديد من الأزمات التي ضربت جدرانه في الأيام الماضية، وهذا ما سوف نوضحه في التقرير التالي:

- تمرد الناهيري:

انطلق معسكر فريق الوداد في مدينة أغادير المغربية منذ أربعة أيام، إلا أن الفريق الودادي يفتقد خدمات نجمه محمد الناهيري والذي يرفض التواجد في معسكر فريقه لحين تسوية مستحقاته المتأخرة بجانب تحديد موقفه من الاستمرار أو من عدمه.

الناهيري انتهى عقده مع الوداد في 30 يونيو الماضي، إلا أن اللاعب يرفض الاستمرار حتى الانتهاء من أزمة مستحقاته، وهو الأمر الذي دفع مسئولي النادي الودادي يشعروا بالغضب اتجاه اللاعب.

نجم الوداد لم يكتف بذلك بل طالب براتب كبير من أجل التجديد ثلاث سنوات مقبلة من خلال الحصول على مليون و700 ألف دولار، مما يعني أن الأمور تزداد صعوبة على بطل المغرب.

ويعتبر الناهيري أحد أبرز لاعبي الكرة المغربية وفريق الوداد، إذ تمكن اللاعب من تسجيل 17 هدفًا قاريًا ليكون رابع هدافي الكرة المغربية في المنافسات القارية، بجانب تسجيله هدفين في شباك النجم الساحلي ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية.

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- بيان ناري:

سلسلة الأزمات تواصلت مع الوداد، وهذه المرة ببيان ناري من لاعب الفريق أمين تيجزوي والذي وجه رسالة لإدارة النادي وتحديدًا لرئيس النادي سعيد الناصيري.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "انستجرام" اليوم الخميس، للرد على أسئلة الجماهير :"للإجابة عن أسئلتكم.. النادي لم يوجه لي الدعوة من أجل معسكر أكادير، وأنا أتدرب منذ أيام في وحيدًا في ملعب محمد بنجلون".

وتابع :"وضعيتي مع النادي بسيطة، إذا كان الفريق يريد بقائي فسأحترم عقدي حتى نهايته مع نهاية الموسم، وفي حال لم يعد النادي يرغب بخدماتي، فيجب حينها إخباري بطريقة كتابية، وسأكون حينها أنهيت مغامرتي مع الوداد الرياضي".

وأضاف تيجزوي في رسالته:" كان لديّ موعد مع الرئيس أمس من أجل تسوية وضعيتي مع الفريق في مقر النادي على الساعة 11:30 صباحًا.. انتظرت حتى الساعة السابعة مساء لكن للأسف رئيس الفريق لم يأتي".

وأنهى :"لا أريد أن أخلق الجدل بهذ الرسالة، لكنني تحملت العديد من الأشياء وكنت دائمًا أتصرف باحترافية كبيرة داخل النادي".

- مستقبل النجوم:

جلسة خلال الأيام الماضية جمعت بين الثنائي سعيد الناصيري والمدرب جاريدو للحديث عن مستقبل عدد من نجوم الفريق بحسب تقارير صحفية مغربية.

الناهيري كان الأبرز خلال هذه الجلسة الثنائية بعدما عبّر جاريدو عن رغبته في استمرار اللاعب، والذي يعتبر أحد أهم أعمدة الفريق في الفترة الماضية.

جاريدو أيضًا طالب بضرورة الحفاظ على خدمات ثنائي الفريق وليد الكرتي وإسماعيل الحداد في ظل ارتباطهما بالرحيل في الصيف المقبل خاصة بعد العروض المغرية للاعبين.