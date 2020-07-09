تقرير.. حيلة بيضاء.. كيف يفكر الزمالك للاستفادة من حميد أحداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت الفترة الماضية شد وجذب بين إدارتي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي بشأن اللاعب حميد أحداد والمعار مطلع الموسم الحالي إلى صفوف بطل المغرب.

الساعات القليلة الماضية ارتبط اسم حميد أحداد وتحديدًا الحديث عن مستقبله، خاصة أن فريقه الحالي الرجاء يحاول الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية بطلب من المدرب جمال السلامي، والذي يرى أن اللاعب مهم في تشكيلته الحالية.

أحداد خلال هذا الموسم شارك رفقة الرجاء في 17 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت قارية أو محلية ليساهم بستة أهداف (سجل أربعة أهداف وصنع هدفين).

- الزمالك يعلن عن موقفه:

أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل وهو وجود رغبة من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون للاستعانة بأحداد في الموسم المقبل.

نجل رئيس الزمالك، أوضح خلال تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس2"، أن كارتيرون يريد الاعتماد على أحداد رفقة الثنائي المغربي الآخر أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

- حيلة بيضاء:

بالطبع تصريحات أمير مرتضى منصور قد تكون "حيلة" بعض الشيء، والسبب أن الزمالك لديه حاليًا في قائمته أربعة لاعبين أجانب وهم التونسي فرجاني ساسي والمغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كاسونجو كابونجو.

صحيح أن الزمالك لديه الأحقية في إضافة لاعب أجنبي آخر ضمن قائمته في الموسم المقبل، لكن المؤشرات تدل أن أحداد ليس الأجنبي الخامس الذي سيكمل القائمة، بسبب اقتراب التونسي الآخر حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي بجانب الجناح الأنجولي آري بابل لاعب فريق بريميرو دي أوجستو بالانتقال للقلعة البيضاء مما يعني ضرورة الاستغناء عن لاعب من الرباعي.

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وبعد هذا سيكون عودة أحداد لصفوف الزمالك مجرد "حيلة" والسبب هو المحاولة في الحصول على عائد مادي لتعويض الأموال التي صرفت في صفقة انتداب المهاجم صاحب الـ25 عامًا، بعدما كلّف الخزينة البيضاء لما يقرب من مليون و200 ألف بعد انتدابه من صفوف الدفاع الحسني الجديدي في صيف موسم (2018 - 2019).

- رقم تعجيزي ومحاولة:

تقارير صحفية مغربية كشفت أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فتح الباب لرحيل أحداد لدى صفوف الرجاء لكن بشرط الحصول على بند قيمة البيع النهائي والتي تقدر بمليون ونصف مليون دولار بحسب ما صرح به في وقت سابق عبر شاشة الزمالك.

لكن مصدر من جانب نادي الرجاء كشف في تصريحات عبر صحيفة ":LE 360" المغربية، أن ناديه لن يستطع تحمل المبلغ الذي يريده مرتضى منصور في التوقيت الحالي والذي وصغه بـ"التعجيزي"، مشددًا أن المبلغ الحقيقي في عقد اللاعب من أجل الحصول خدماته هو 950 ألف دولار.

محاولات الرجاء مستمرة بحسب ما ذكرته صحيفة "هسبورت" المغربية، والتي كشفت عن مخاطبة نادي الرجاء نادي الزمالك من أجل تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم بعد التوقف الذي طرأ على جميع المسابقات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الصحيفة أشارت إلى أن إدارة الرجاء ترغب في الإبقاء على اللاعب حتى نهاية الموسم نظرًا لخوض الفريق البيضاوي أكثر من بطولة في الفترة المقبلة بداية من الدوري المغربي بجانب الحدث الأهم دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك، والبطولة العربية (كأس محمد السادس للأبطال) ضد الإسماعيلي.

وسبق وأن أعلن محمد عزيز وكيل أعمال حميد أحداد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، أن إدارة الرجاء بالفعل لديها الرغبة في الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية، إلا أن هذه الرغبة توقفت بسبب الظروف الاقتصادية على الأندية بما فيها الرجاء في أعقاب فيروس كورونا.