مدرب مانشستر يونايتد يعلق على سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي

قال أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه يجب أن يكون واقعيا في سوق الانتقالات بسبب التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا.

وارتبط اسم يونايتد بجيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وجاك جريليش لاعب أستون فيلا، لكن سولشاير أوضح أن الجائحة غيرت نظرة النادي إلى أسعار اللاعبين.

وأبلغ سولشاير الصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا المتعثر في وقت لاحق من يوم الخميس : يجب أن يكون الأمر واقعيا. أعتقد أن العالم كله تغير على الجانب المالي والنظرة إلى أسعار اللاعبين، لا أفكر على المدى القصير أو مناسبة الأمر لي على المدى القصير. أفكر دائما على المدى البعيد وأحاول

إبرام صفقات جيدة، سأكون حريصا فيما يتلق بالمال ومالي الشخصي أيضا.

وأوضح سولشاير أن يونايتد يأمل في بقاء الفرنسي الدولي بول بوغبا الذي تألق منذ عودته من إصابة في الكاحل، وينتهي عقد بوغبا بنهاية الموسم المقبل لكن يونايتد يملك حق تمديد التعاقد لعام آخر.

وقال سولشاير: أريد بقاء أفضل اللاعبين. أرى أن بوجبا يتحسن شيئا بشيء منذ عودته من الإصابة، إنه يستمتع بما يقدمه ودعونا نرى أين سيأخذنا ذلك.