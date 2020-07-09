مواعيد مباريات الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس عن المواعيد النهائية لمباريات دوري أبطال آسيا بعد قرار استئناف البطولة بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقرر الاتحاد استئناف مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 14 حتى 24 سبتمبر، على أن يقام ثمن النهائي في الفترة من 26 لـ 27 سبتمبر، وربع النهائي يوم 30 سبتمبر، ثم نصف نهائي البطولة 3 أكتوبر .

واليكم مواعيد مباريات الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا :

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الهلال وباختاكور يوم 14 سبتمبر، على أن تقام مباراة العودة يوم 17 سبتمبر، ثم يلتقي الهلال مع فريق شهر خودرو يوم 20 سبتمبر وأخيرًا مع شباب أهلي دبي يوم 23 سبتمبر .

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وكان الهلال قد خاض جولتين من دور المجموعات قبل توقف البطولة، حيث فاز

في الجولة الأولى على شاهر خودرو بهدفين نظيفين ثم انتصر على شباب الأهلي الإماراتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية .

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن فريق باختاركور الذي يتربع على صدارة المجموعة بنفس رصيد النقاط .

الجدير بالذكر أن الهلال هو حامل لقب البطولة حيث توج به النسخة الماضية على حساب أوراوا الياباني بعد الفوز عليه بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالنهائي .

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