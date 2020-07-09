اتحاد الكرة يخطر الإنتاج الحربي بعمل مسحة رابعة من فيروس كورونا

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إدارة نادي الإنتاج الحربي، برئاسة اللواء أشرف عامر، بضرورة إجراء مسحة رابعة للفريق من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، رغم عدم ظهور نتيجة المسحة الثالثة حتى الآن التي أجريت من قبل.

وكانت المسحة الثانية التي أجراها فريق الإنتاج الحربي أظهرت حالة وحيدة بالجهاز الطبي للفريق مصابة بفيروس كورونا، ولم

تظهر نتائج المسحة الثالثة حتى الآن، حيث أعلن الفريق في وقت سابق عن اقتراب تعافي عضو الجهاز الطبي المصاب بعد خضوعه للعزل المنزلي واتباعه النظام العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال خالد مهدي في تصريحات إعلامية إن مسئولي الإنتاج بصدد تجهيز فريق ٩٩ تحسبًا لأي

مفاجآت أو عجز في اللاعبين قد يواجه مختار مختار، المدير الفني للفريق، خلال منافسات الدوري.

يذكر أن مسئولي الإنتاج أعلنوا عن صرف جزء من مستحقات الفريق خلال الأيام المقبلة وقبل عودة منافسات الدوري الممتاز بعد قرار وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي.

وحرص الجهاز الفني للإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، على وضع برنامج غذائي وتدريبي صارم للاعبين لعودة الحالة البدنية والفنية في أسرع وقت ممكن قبل عودة منافسات الدوري الممتاز منتصف أغسطس المقبل.