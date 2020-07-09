مدرب الهلال السعودي يطالب بضم لاعب الرائد

كشفت تقارير صحفية سعودية عن طلب الرومانى رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل، عودة محمد سالم الدوسري، ظهير أيمن الفريق، والمعار إلى صفوف الرائد.

وأشارت تقارير صحفية "الرياضية" إلى أن رازفان طلب إعادة اللاعب من بداية الموسم المقبل، وذلك لحاجة الفريق الفنية لخدماته.

وكانت إدارة الرائد مددت عقد اللاعب للاستمرار في صفوفها حتى نهاية الموسم الحالى.

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انضم محمد سالم الدوسري، صاحب الـ٢٠ عامًا، إلى

صفوف الرائد قادمًا من نادي الهلال السعودي.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلى 9 سبتمبر.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.