مبارتان وديتان للمنتخب السويسري أمام كرواتيا وبلجيكا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المنتخب الأول سيخوض مباراتين وديتين أمام كرواتيا وبلجيكا خلال الفترة المقبلة.

ويلتقي منتخب سويسرا مع كرواتيا في

السابع من أكتوبر المقبل في سانت جالين، ثم بلجيكا في بروكسل يوم 11 نوفمبر.

وقال فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب

سويسرا: حقيقة أن سويسرا ستواجه كرواتيا وصيفة مونديال 2018 وبلجيكا التي بلغت المربع الذهبي للمونديال تعكس قيمتنا على الساحة الدولية. تمنحنا هذه المباريات التجريبية فرصة الاحتكاك بالفرق الكبرى من أجل مواصلة التطور.