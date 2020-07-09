اللجنة الخماسية تجتمع بأندية مطروح والبحيرة في إطار لقاءات جميع الأندية

واصلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاتها مع الأندية بجميع درجاتها، حيث عقدت اليوم اجتماعا مع أندية مجموعة مطروح والبحيرة بالقسم الثالث، وذلك بمقر الاتحاد، استمعت خلاله إلى مطالب الأندية واحتياجاتها فيما يتعلق بالمسابقات واللائحة الجديدة. مجموعة مطروح والبحيرة بالقسم الثالث، وذلك بمقر الاتحاد، استمعت خلاله إلى مطالب الأندية واحتياجاتها فيما يتعلق بالمسابقات واللائحة الجديدة. ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات يوم السبت، المقبل بلقاء أندية مجموعتين من القسم الثالث بمقر الاتحاد في اجتماعين منفصلين تنفيذا للاجراءات الاحترازية.

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