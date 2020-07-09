مدرب حراس الإسماعيلي يوجه رسالة للحكام

حرص سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على توجيه رساله لحكام الدوري المصري الممتاز .

وقال الصغير في مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف مع أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إن فكرة تطبيق نظام الخمسة تغييرات فى المباراة والتوقف مرتين خلال اللقاء يعد أمر جيد ولكنه لم يكن يعرفها .

وواصل الصغير قائلًا أنها سوف تساعد إلى حد ما مع ظروف فيروس كورونا، وأضاف الصغير ساخراً "بس أهم حاجة والنبى الحكام ميضايقوش الإسماعيلى ويخفوا علينا شوية".

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وأبدى الصغير إعجابه بتطبيق نظام الخمس تغييرات فى المباراة، وقال أنه كان معترض على عودة الدورى العام بسبب ضيق الوقت فقط، لكن

عندما أصدرت الدولة القرار بالعودة لم نناقش القرار وإستأنف الإسماعيلي تدريباته .

وعلى جانب آخر، كشف النادي الإسماعيلي حقيقة ما تداول الفترة الحالية حول مفاوضات النادي الأهلي لضم عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الدراويش.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" انهم لم يتلقوا عروض رسمية من جانب النادي الأهلي أو من نادي أياكس الهولندي لضم لاعب الفريق وتجم المنتخب الأوليمبي.