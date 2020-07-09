ريال مدريد يختتم تدريباته لمواجهة ألافيس

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تدريباته ظهر اليوم الخميس تدريباته لمواجهة نظيره ألافيس غدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني " الليجا ". وأجرى الفريق في سيوداد ريال مدريد الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة ضد ألافيس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بموجب اللوائح الصحية الصارمة للبرتوكول الذي وضعته رابطة (لا ليجا) بسبب جائحة فيروس ستيفانو بموجب اللوائح الصحية الصارمة للبرتوكول الذي وضعته رابطة (لا ليجا) بسبب جائحة فيروس كورونا بدأ المران مع تمارين الروندو وسلسلة من تمارين التمدد والجري السريع بعد ذلك، أجرى البلانكوس تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان Advertisements تمارين الاستحواذ والضغط وأجرى الفريق مباريات على مساحة صغيرة. تمارين الاستحواذ والضغط وأجرى الفريق مباريات على مساحة صغيرة. انتهت الحصة التدريبيه بريال مدريد بالتسديد على المرمى، و تدرب ناتشو بشكل منفرد على العشب في حين تدرب مارسيلو في صالة الألعاب الرياضية. جدير بالذكر يتصدر فريق ريال مدريد ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة وصيف الدور ي. أقرأ ايضًا..

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