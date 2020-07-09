رياضة | بعد اقترابه من برشلونة.. تعرف على أرقام ماتيو جندوزي مع آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من برشلونة.. تعرف على أرقام ماتيو جندوزي مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الفرنسي ماتيو جندوزي لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم الجديد 2020 - 2021.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن هناك اهتماما كبيرا من نادي برشلونة بالحصول على خدمات ماتيو جندوزي لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات مايكل آرتيتا مدرب أرسنال في المباريات الأخيرة لفريق الجانرز.

وأشارت التقارير أن نادي أرسنال طلب 36 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل "جندوزي" هذا الصيف، في ظل اهتمام بعض الأندية الاوروبية الأخري بخلاف برشلونة التعاقد معه منهم، إنتر ميلان، وأتليتكو مدريد.

أرقام ماتيو جندوزي مع فريق أرسنال الإنجليزي

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انضم "جندوزي" صاحب الـ21 عامًا إلي نادي آرسنال عام 2018 قادمًا من نادي لوريان الفرنسي، وخاض 82 مباراة مع الجانرز في مختلف البطولات، وبلغ عدد دقائق مشاركته الفعلية في المباريات مع الفريق 5417 دقيقة، وسجل هدف وحيد وصنع 5 أهداف، وحصل على 20 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

خاض اللاعب الفرنسي 57 مباراة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3888 دقيقة، وصنع هدفين فقط، وحصل على 15 بطاقة صفراء، بينما شارك في 4 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزية، وصنع 3 أهداف، ولعب 4 مباريات أخري بكأس الإتحاد الإنجليزي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

شارك جندوزي مع أرسنال في 17 مباراة بالدوري الأوروبي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 997 وسجل هدف وحيد وحصل على بطاقتين صفراء.

في الموسم الحالي خاض اللاعب الشاب 34 مباراة مع أرسنال في مختلف البطولات (24 مباراة بالدوري الانجليزي - 6 مباريات بالدوري الأوروبي - 3 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي - 1 مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية)، صنع 3 أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراء، ولم يسجل أي أهداف.