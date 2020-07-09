رياضة | رغم ضم طاهر.. الأهلي يكثف محاولاته لحسم صفقة رمضان صبحي

اقترب النادى الأهلى من الإعلان الرسمي عن ضم نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وعلى الرغم من توصل إدارة النادى الأهلى لأتفاق لضم طاهر محمد طاهر لتدعيم خط الهجوم الا أن مسؤولى القلعة الحمراء يرغبوا بشدة فى ضم رمضان صبحي بصورة نهائية من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي .

وتنتهى إعارة رمضان صبحي بنهاية الموسم الجاري وسيعود لفريقه الانجليزي الا أن النادى الأهلى يرغب بشدة فى التوصل لاتفاق مع هيدرسفيلد لشراء صبحي أو تجديد إعارته .

ويعد رمضان صبحي أحد الركائز الأساسية فى تشكيل المدرب السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رينيه فايلر.