رياضة | مدرب اليونايتد يوجه رسالة خاصة للحارس دي خيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب اليونايتد يوجه رسالة خاصة للحارس دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جانر سولشار، اليوم الأربعاء، إن الإسباني ديفيد دي خيا هو أفضل حارس في آخر 10 سنوات.

وقال سولشار: "قضى بعض المواسم الرائعة هنا وهو الآن على وشك إكمال عقد في النادي"، مضيفاً: "أعرف في البداية أنه اضطر لأن يمر بأوقات صعبة، وبخاصة بشأن كيفية لعب كرة القدم في إنجلترا، ولكن بالنسبة لي لقد كان الأفضل في العالم في آخر 9 أو 10 سنوات".

وتأتي تصريحات سولشار بينما يقترب دي خيا من خوض مباراته رقم 300 مع "الشياطين الحمر"، ليكون ثاني أكثر حارساً مشاركة في تاريخ النادي بعد أليكس ستيفاني.

وقد يصل دي خيار إلى هذا الرقم حين يواجه فريقه أستون فيلا.