رياضة | سويسرا تعلن مواجهة كرواتيا وبلجيكا وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر سويسرا تعلن مواجهة كرواتيا وبلجيكا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم الخميس أن المنتخب الأول سيخوض مباراتين وديتين أمام كرواتيا وبلجيكا خلال الفترة المقبلة.

ويلتقي منتخب سويسرا مع كرواتيا في السابع من تشرين أكتوبر المقبل في سانت جالين، ثم بلجيكا في بروكسل يوم 11 تشرين نوفمبر.

وكان من المقرر أن تلتقي سويسرا مع كرواتيا وبلجيكا ضمن الدورة الرباعية الودية في العاصمة القطرية الدوحة في مارس الماضي، لكن البطولة لم تخرج إلى النور بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب سويسرا: "حقيقة أن سويسرا ستواجه كرواتيا (وصيفة مونديال 2018) وبلجيكا (التي بلغت المربع الذهبي للمونديال) تعكس قيمتنا على الساحة الدولية. تمنحنا هذه المباريات التجريبية فرصة الاحتكاك بالفرق الكبرى من أجل مواصلة التطور".